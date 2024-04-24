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Dünya

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'in felç geçirdiği ortaya çıktı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in şubat ayında hafif bir felç geçirdiği ortaya çıktı.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'in felç geçirdiği ortaya çıktı
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İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, bugün yerel bir gazeteye verdiği röportajında şubat ayında hafif bir felç geçirdiğini ve bu nedenle bir hafta hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Higgins röportajında, "Şimdi daha iyiyim. Geçirdiğim bir tür hafif felçti ve bilişsel yeteneklerimi etkilemedi. Sadece basit motor yeteneklerimi etkiledi. Sol elimi artık tamamen kullanabiliyorum. Ancak, felç nedeniyle belimdeki rahatsızlıklar kötüleşti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, Higgins'in hafif bir halsizlik geçirdiği ve tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta 83 yaşına giren Cumhurbaşkanı Higgins'in hastaneden taburcu edilmesinin ardından görevlerine geri döndüğü kaydedildi.

Higgins'in ikinci döneminin gelecek yıl sona ermesi bekleniyor.

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