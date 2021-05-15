İrlanda Dışişleri Bakanı, İsrail saldırılarında çocukların öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti

AA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:55

Coveney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de pazartesiden beri İsrail ateşinde 32 çocuk öldü. Bu, tüm ölümlerin yaklaşık 4'te biri. Kabul edilemez! İsrail'in çatışma halindeki çocukları korumaya yönelik uluslararası yasal yükümlülükleri var ve bunu yapmıyor. İrlanda yarın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde tekrar güçlü bir şekilde dile getirecek." ifadelerini kullandı.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

