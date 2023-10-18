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Dünya

İrlanda: Hastane saldırısının sorumlularından hesap sorulmalı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin 'Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı.' ifadesini kullandı. Martin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
İrlanda: Hastane saldırısının sorumlularından hesap sorulmalı
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Hastanede tedavi görenler, sağlık görevlileri ve hastaneye sığınan sivillerin yaşamını yitirmesi karşısında dehşete kapıldığını belirten Martin, "Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı." ifadesine yer verdi.

Martin, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana artan sivil can kayıplarının endişe verici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çaresizce bekleyenlere yönelik insani yardımlara izin verecek şekilde ateşkes ilan etme çağrısını yineliyorum. Acilen insani koridor oluşturulmalıdır. Rehineler, koşulsuz şekilde derhal serbest bırakılmalıdır."

Martin, uluslararası toplumun gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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