İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4093
  • EURO
    34,6273
  • ALTIN
    2391.18
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda, İngiltere'yi güvenli ülke olarak tanımlayacak
Dünya

İrlanda, İngiltere'yi güvenli ülke olarak tanımlayacak

İrlanda hükümeti, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği 'güvenli ülke' olarak yeniden tanımlayacak yasa hazırlanması planını onayladı.

AA30 Nisan 2024 Salı 20:07 - Güncelleme:
İrlanda, İngiltere'yi güvenli ülke olarak tanımlayacak
ABONE OL

İrlanda hükümeti bakanları, Adalet Bakanı Helen McEntee tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan planı topluca onayladı.

McEntee, İrlanda'da Yüksek Mahkemenin daha önce İngiltere'nin "güvenli üçüncü ülke" olduğu kararına karşı çıkması sonucu ortaya çıkan boşluğu kapatmak amacıyla önerisini İrlanda kabinesine sundu.

Kabine Toplantısı'na girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan McEntee, "Bu sayede İngiltere'yi geri dönüşler için güvenli ülke olarak yeniden tanımlayabileceğiz." dedi.

Ülkesinin, İngiltere'den İrlanda'ya geçen sığınmacıların geri gönderilmesi için İngiliz hükümetiyle Brexit sonrası anlaşma yaptığını hatırlatan McEntee, ancak Kovid-19 salgını ve Yüksek Mahkemenin son kararı nedeniyle iade anlaşmasının etkili olmadığını kaydetti.

McEntee, önerdiği yasanın, Mahkemenin kararını yeniden ele alacağını ve oluşan boşluğu kapatacağını dile getirdi.

İNGİLTERE: SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜNÜ KABUL ETMEK İÇİN YASAL ZORUNLULUK BULUNMUYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, İrlanda ve İngiliz hükümetleri arasında Brexit sonrası varılan anlaşmanın kapsamına ilişkin iddialarını yalanladı.

Sözcü, iki ülke arasında operasyonel düzenlemeler olduğunu kabul etti ancak sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için "yasal zorunluluk olmadığını" vurguladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da ITV kanalına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), yasa dışı göçmenlerin geldiği Fransa'ya geri dönüşleri kabul etmezken, biz İrlanda üzerinden AB'den geri dönüşleri kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İRLANDA ACİL DURUM YASASI ÇIKARACAĞINI DUYURMUŞTU

İrlandalı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planının, daha fazla sığınmacının İrlanda'ya gelmesini teşvik ettiği yönünde endişelerini dile getirmişti.

Bu nedenle İrlanda hükümeti, İngiltere üzerinden gelen sığınmacıları geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlandığını duyurmuş, İngiliz hükümeti ise hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

İrlanda, daha önce İngiltere'yi, sığınmacıları geri gönderilebileceği "güvenli üçüncü ülke" olarak belirlemişti ancak İrlanda Yüksek Mahkemesi, geçen ay bunun AB hukukunu ihlal ettiğine hükmederek geri göndermelere engel olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.