İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda: (İsrail-Filistin) Her geçen gün yaşanan gelişmeler iki devletli çözümü zorlaştırıyor
Dünya

İrlanda: (İsrail-Filistin) Her geçen gün yaşanan gelişmeler iki devletli çözümü zorlaştırıyor

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail-Filistin sorununa değinerek 'On yıllardır tek adil çözümün parametrelerini biliyoruz, 1967 sınırlarına dayanan, İsrail devletiyle barış ve güvenlik içinde yaşayan, var olma hakkı tüm komşuları tarafından kabul edilmesi ve buna saygı duyulması gereken, yaşayabilir bir Filistin devletini içeren iki devletli çözüm. Bunu birçok kez teyit ettik ve tekrar teyit ediyoruz ancak her geçen gün yaşanan gelişmeler bizi bu vizyondan uzaklaştırıyor ve iki devletli çözümü daha da zorlaştırıyor' dedi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
İrlanda: (İsrail-Filistin) Her geçen gün yaşanan gelişmeler iki devletli çözümü zorlaştırıyor
ABONE OL

Varadkar, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna savaşını, "yayılmacı, rövanşist gücün, komşusuna karşı kışkırtılmamış ve haksız saldırganlık eylemi" olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin, bu ülke halkı için akıl almaz acılara neden olduğunu dile getiren Varadkar, "Bu küresel sahnede dururken, küresel çapta gıda, enerji ve ekonomik güvensizliği artırarak neden olduğu daha geniş acıların bilincindeyim." diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Varadkar, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının, küresel durumu daha da kötüleştirdiğinin altını çizdi.

Varadkar, Ukrayna halkının, BM üyesi her bir devletin kayıtsız şartsız desteğini ve bunu destekleyecek eylemleri hak ettiğini vurgulayarak, "Aynı şekilde Rusya ve liderleri de yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şeylerden ötürü mutlak kınamamızı hak etmektedirler. Sorumlu tutulmalıdırlar." dedi.

- "HER GEÇEN GÜN YAŞANAN GELİŞMELER İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRIYOR"

İsrail-Filistin sorununa da değinen Varadkar, uluslararası toplumun bunun çözümünde başarısız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle olmamalı. On yıllardır tek adil çözümün parametrelerini biliyoruz, 1967 sınırlarına dayanan, İsrail devletiyle barış ve güvenlik içinde yaşayan, var olma hakkı tüm komşuları tarafından kabul edilmesi ve buna saygı duyulması gereken, yaşayabilir bir Filistin devletini içeren iki devletli çözüm. Bunu birçok kez teyit ettik ve tekrar teyit ediyoruz ancak her geçen gün yaşanan gelişmeler bizi bu vizyondan uzaklaştırıyor ve iki devletli çözümü daha da zorlaştırıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.