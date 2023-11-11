İrlanda İsrail'in Büyükelçisi'ni ''istenmeyen kişi'' ilan etmek istiyor

Erlich'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesi istenen önergede İrlanda hükümetinden Avrupa Birliği (AB) düzeyinde İsrail'e ekonomik yaptırım uygulaması çağrısı yapması da talep edilecek.

Sosyal Demokrat Parti lideri Holly Cairns, dünyanın Gazze'de yaşananların karşısında karmaşık duygulara sahip olduğunu belirterek, "İsrail'in 7 Ekim saldırılarına verdiği cani ve ayrım göstermeyen karşılığı, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 10 binin üstünde ölüme neden olurken toplu cezalandırmayla milyonlarca masum sivilin yerinden olmasına sebep oldu." ifadesini kullandı.

Cairns, önergede insan haklarına ilişkin maddeleri ihlal ettiği için AB-İsrail İşbirliği Anlaşması ile Ufuk Avrupa Programı kapsamında açıklanan 95 milyar avroluk araştırma ve inovasyon bütçesinden İsrail'e ayrılan desteğin askıya alınmasının isteneceğini de bildirdi.



"İSRAİL İÇİN SONUÇLARI OLMALI"



Ülkenin en büyük partisi Sinn Fein de meclise sunacağı önergeyle İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğini araştırması için hükümetin Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmasını isteyecek.

Parti sözcülerinden Matt Carthy, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku gözetme konusunda gösterdiği başarısızlığın sonuçları olacağı yönünde Başbakan Leo Varadkar'ın ifadelerini hatırlattı.

Carthy, "İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri hedef alıp öldürmesinin, hastane, okul ve cami gibi sivil altyapıyı hedef almasının, Filistinlilerin toplu halde yerinden edilmesinin, su, gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların Gazze'deki sivillere ulaşımının engellenmesinin İsrail için sonuçları olmalı." dedi.

Ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü'nün tarafı olduğunu anımsatan Carthy, İrlanda'nın Gazze'deki eylemlerin savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım olarak soruşturulması talebiyle savcıya havale etme hakkını kullanması gerektiğini vurguladı.

Carthy, Sinn Fein'in önergesinin de gelecek hafta meclise sunulacağını sözlerine ekledi.