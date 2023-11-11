İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda İsrail'in Büyükelçisi'ni ''istenmeyen kişi'' ilan etmek istiyor
Dünya

İrlanda İsrail'in Büyükelçisi'ni ''istenmeyen kişi'' ilan etmek istiyor

İrlanda'da Sosyal Demokrat Parti, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Dana Erlich'in 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için meclise önerge sunacak. Ülke medyasında yer alan habere göre, Sosyal Demokratların meclise sunacağı önerge, gelecek hafta oylanacak.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
İrlanda İsrail'in Büyükelçisi'ni ''istenmeyen kişi'' ilan etmek istiyor
ABONE OL

Erlich'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesi istenen önergede İrlanda hükümetinden Avrupa Birliği (AB) düzeyinde İsrail'e ekonomik yaptırım uygulaması çağrısı yapması da talep edilecek.

Sosyal Demokrat Parti lideri Holly Cairns, dünyanın Gazze'de yaşananların karşısında karmaşık duygulara sahip olduğunu belirterek, "İsrail'in 7 Ekim saldırılarına verdiği cani ve ayrım göstermeyen karşılığı, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 10 binin üstünde ölüme neden olurken toplu cezalandırmayla milyonlarca masum sivilin yerinden olmasına sebep oldu." ifadesini kullandı.

Cairns, önergede insan haklarına ilişkin maddeleri ihlal ettiği için AB-İsrail İşbirliği Anlaşması ile Ufuk Avrupa Programı kapsamında açıklanan 95 milyar avroluk araştırma ve inovasyon bütçesinden İsrail'e ayrılan desteğin askıya alınmasının isteneceğini de bildirdi.

"İSRAİL İÇİN SONUÇLARI OLMALI"

Ülkenin en büyük partisi Sinn Fein de meclise sunacağı önergeyle İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğini araştırması için hükümetin Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmasını isteyecek.

Parti sözcülerinden Matt Carthy, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku gözetme konusunda gösterdiği başarısızlığın sonuçları olacağı yönünde Başbakan Leo Varadkar'ın ifadelerini hatırlattı.

Carthy, "İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri hedef alıp öldürmesinin, hastane, okul ve cami gibi sivil altyapıyı hedef almasının, Filistinlilerin toplu halde yerinden edilmesinin, su, gıda, yakıt ve temel ihtiyaçların Gazze'deki sivillere ulaşımının engellenmesinin İsrail için sonuçları olmalı." dedi.

Ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü'nün tarafı olduğunu anımsatan Carthy, İrlanda'nın Gazze'deki eylemlerin savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım olarak soruşturulması talebiyle savcıya havale etme hakkını kullanması gerektiğini vurguladı.

Carthy, Sinn Fein'in önergesinin de gelecek hafta meclise sunulacağını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.