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Dünya

İrlanda, İsrail'in mülteci kamplarını hedef almasını ''kabul edilemez'' buluyor

İrlanda'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, İsrail'e, Gazze'de sivillerin hayatını riske atacak askeri operasyonlar yapmaması çağrısında bulundu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:40 - Güncelleme:
İrlanda, İsrail'in mülteci kamplarını hedef almasını ''kabul edilemez'' buluyor
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AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e gelen Byrne, AA muhabirine, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Byrne, "İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakla birlikte, bu orantılı ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde yapılmalıdır. Dün ve son birkaç gündür mülteci kamplarında gördüklerimiz kesinlikle kabul edilemez ve birçok insan için gerçekten şok edici." diye konuştu.

İsrail'e çağrıda bulunan Byrne, "Evet kendini savunsun ama bunu uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde yapsın. Sivilleri ve özellikle çocukları bu işin dışında tutmalıdır." dedi.

Çatışmalarda insani bir duraklama sağlamak ve iki devletli çözüm için görüşmeleri canlandırmak amacıyla diplomatik çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Byrne, "İki devletli çözüm fikri on yıllardır İrlanda hükümetinin politikası olmuştur. Filistin ve İsrail halklarının birlikte yaşayabilmesini sağlamak için bu gerçeğe dönmemiz ve bu yönde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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