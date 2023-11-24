İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,91
  • EURO
    31,5008
  • ALTIN
    1851.71
  • BIST100
    7898.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda'da bıçaklı saldırı krizi! Sokaklar savaş alanına döndü
Dünya

İrlanda'da bıçaklı saldırı krizi! Sokaklar savaş alanına döndü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de okulun önünde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından halk sokağa indi. Göstericiler, polisle çatışarak araçları ateşe verdi.

İHA24 Kasım 2023 Cuma 01:57 - Güncelleme:
İrlanda'da bıçaklı saldırı krizi! Sokaklar savaş alanına döndü
ABONE OL

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Parnell Meydanı'nda bir okulun önünde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası bölgede toplanan göstericiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Polisle çatışan göstericiler, bölgedeki tramvay ile bazı araçları ateşe verdi.

İrlanda basınında yer alan haberlerde, göstericilerin saldırının yabancı uyruklu bir kişi tarafından düzenlediği yönünde yayılan haberlerin ardından sokağa indiği ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının bir holigan grubu tarafından çıkarıldığı aktarılarak, "İnsanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere ve söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz" denildi.

Parnell Meydanı yakınlarındaki Gaelscoil Cholaiste Mhuire adlı okulun önünde meydana gelen saldırıda, 3'ü 5 ve 6 yaşlarında çocuklar olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, 5 yaşındaki kızın ve 30 yaşındaki kadının saldırıda ağır yaralandığını açıklamıştı. Polis, saldırganı gözaltına alırken, saldırının terörle bağlantılı olmadığı üzerinde durulduğunu aktarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.