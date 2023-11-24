İrlanda'nın başkenti Dublin'de Parnell Meydanı'nda bir okulun önünde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası bölgede toplanan göstericiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Polisle çatışan göstericiler, bölgedeki tramvay ile bazı araçları ateşe verdi.

İrlanda basınında yer alan haberlerde, göstericilerin saldırının yabancı uyruklu bir kişi tarafından düzenlediği yönünde yayılan haberlerin ardından sokağa indiği ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının bir holigan grubu tarafından çıkarıldığı aktarılarak, "İnsanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere ve söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz" denildi.

Parnell Meydanı yakınlarındaki Gaelscoil Cholaiste Mhuire adlı okulun önünde meydana gelen saldırıda, 3'ü 5 ve 6 yaşlarında çocuklar olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, 5 yaşındaki kızın ve 30 yaşındaki kadının saldırıda ağır yaralandığını açıklamıştı. Polis, saldırganı gözaltına alırken, saldırının terörle bağlantılı olmadığı üzerinde durulduğunu aktarmıştı.