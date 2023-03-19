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Dünya

İrlanda'da Çanakkale şehitleri anıldı

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

AA19 Mart 2023 Pazar 03:45 - Güncelleme:
İrlanda'da Çanakkale şehitleri anıldı
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İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart Günü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde, İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla anma etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay ile Trinity Üniversitesinde misafir öğretim üyesi Mehmet Aygüneş, birer konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamında, ayrıca 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

İrlanda'da depremzedeler için ayni yardımların toplanmasına ve tasnifine destek veren, katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da bu zor dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket edildiğini görmekten duydukları memnuniyet ve gururu dile getirdi.

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