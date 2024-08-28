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Dünya

İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Filistin'e destek gösterisinde "İsrail bir terör devletidir", "Hiçbir çocuk yanlışlıkla iki kez vurulmaz" yazılı dövizler ile Filistin bayrakları açıldı.

Gösteride ayrıca bir çocuğun, dedesine Filistin'deki zulüm karşısında ne yaptığını sorduğu duygusal bir diyalog etrafında şekillenen "Dede, sen ne yaptın?" adlı şiir okundu.

Gösteriye katılanlardan Karen Dervan, AA muhabirine, her çarşamba Dublin'deki İsrail Büyükelçiliğine gelerek Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğin sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İrlanda'daki birçok grubun onlarca yıldır Filistin halkının özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Dervan, İrlanda hükümetinin Filistin devletini resmen tanımasının yetmeyeceğini, hükümetin İsrail ile ticaret anlaşmalarını sonlandırması gerektiğini belirtti.

Dervan, "Biz Filistin'in yanındayız ve bu soykırım durana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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