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Dünya

İrlanda'da, İsrail katıldığı için Eurovision'un boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
İrlanda'da, İsrail katıldığı için Eurovision'un boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı
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İrlanda Filistin Dayanışma Derneği ve İrlandalı Filistin Sanatçıları tarafından, Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) önünde gösteri düzenlendi.

Gösteride, Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail katıldığı için boykot edilmesi talep edildi.

Göstericiler, geçen aylarda İrlanda'da yapılan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edilmesi istenen çağrıları yayınlamadığı gerekçesiyle RTE'ye de tepki gösterdi.

Gösterilere, İrlandalı müzisyen Liam O Maonlai, şarkıcı Mary Coughlan, Avustralyalı müzisyen Stephen Rea ve çok sayıda kişi katıldı.

İrlanda geleneksel müzik ve dans performanslarının yapıldığı gösteride, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzelileri temsilen göstericiler yere yattı.

İrlandalı müsizyen O Maonlai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boykotun insanları değişime teşvik etmesi açısından güçlü olduğunu söyledi.

O Maonlai, "Birisi bana çok ilginç bir şey söyledi: 'Sanki bu soykırım, kontrol sistemi tarafından kontrol edilmeyen muhtemel tek ülke Filistin üzerine yapılmaktadır.' Filistinliler aslında herkes için ayakta duruyorlar. Özgürce ayakta durmak için halen vakit var." diye konuştu.

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