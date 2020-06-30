DHA 30 Haziran 2020 Salı 15:18 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:18

İrlanda havayolu şirketi Ryanair’e ait Boeing 737-800 model uçağın gaz kolunu oyuncak bir tavukla çalıştırdığı anları kaydedip yayımlayan iki pilot hakkında soruşturma başlatıldı. İngiltere’nin Birmingham Havaalanı’nda uçuş öncesi çekilen görüntüler hakkında açıklama yapan havayolu şirketi konunun araştırıldığını, pilotların söz konusu eylemlerinin bir risk oluşturmadığını ve güvenlikten asla taviz verilmediğini ifade etti. Sosyal medyada tepkilere neden olan olayla ilgili havayolları şirketi, yolculardan özür diledi.