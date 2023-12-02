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Dünya

İrlanda'dan İsrail'e kınama! ''Gazze'de sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez''

İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin, Gazze'deki 'insani ara'nın sona ermesi ve İsrail'in yeniden saldırılara başlamasına ilişkin, 'Gazze'deki sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez.' ifadelerini kullandı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 05:46 - Güncelleme:
İrlanda'dan İsrail'e kınama! ''Gazze'de sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez''
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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilişkili yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların yeniden başlamasından "derin bir öfke ve hayal kırıklığı" duyduğunu vurguladı.

Martin, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bombardımanlarını da kınıyorum. Benim samimi umudum ve uluslararası toplumun görüşü, kalıcı bir barışın koşullarının geçen haftaki ateşkesin üzerine inşa edilmesi yönündeydi." değerlendirmesini yaptı.

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Martin, Gazze'deki saldırıların son dönemde durmuş olmasının esirlerin kurtarılması ve insani yardımların ulaştırılması açısından da önemli olduğunun altını çizerek "İsrail'in askeri eyleminin Gazze'deki çocuklar ve en savunmasız siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi vurgulamak önemlidir. Kalıcı bir insani ateşkes ve uluslararası insancıl hukuka tam saygı çağrımı yineliyorum. Gazze'deki sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

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