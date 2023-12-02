İrlanda'dan İsrail'e kınama! ''Gazze'de sivil halkın daha fazla acı çekmesine izin verilemez''

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilişkili yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların yeniden başlamasından "derin bir öfke ve hayal kırıklığı" duyduğunu vurguladı.

Martin, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bombardımanlarını da kınıyorum. Benim samimi umudum ve uluslararası toplumun görüşü, kalıcı bir barışın koşullarının geçen haftaki ateşkesin üzerine inşa edilmesi yönündeydi." değerlendirmesini yaptı.



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