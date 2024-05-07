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Dünya

İrlanda'dan İsrail'e tepki: Kesinlikle kabul edilemez

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu belirterek, Refah'ın işgalinin feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

AA7 Mayıs 2024 Salı 23:04 - Güncelleme:
İrlanda'dan İsrail'e tepki: Kesinlikle kabul edilemez
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Martin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi kesinlikle kabul edilemez. Gazze, kıtlığın pençesinde ve geçiş, artık hayati önem taşıyan insani yardımlara kapalı." ifadelerini kullandı.

Refah'ın işgalinin feci sonuçlara yol açacağına işaret eden Martin, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İrlanda Başbakan Yardımcısı
  • Dışişleri Bakanı
  • İsrail Refah Kapısı

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