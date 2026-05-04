  • İrlandalı aktivistten Osmanlı hatırlatması: Türk kardeşlerimizle Gazze'ye gidiyoruz
İrlandalı aktivistten Osmanlı hatırlatması: Türk kardeşlerimizle Gazze'ye gidiyoruz

Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivisti Mikey Cullen, 1840'larda ülkesi İrlanda'daki Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı Devleti'nin uzattığı yardım elini hatırlatarak, 'Şimdi ben ve Türk kardeşlerim, yoldaşlarım, kıtlık dayatılan Gazze'ye gidiyoruz. Bu, tarihin tekerrür etmesi, döngünün tamamlanmasıdır ve bu insanlıktır.' dedi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 14:37
Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan Cullen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması ve insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla çıktığı yolculukta İrlanda halkı adına Türk halkına teşekkür etti.

İrlandalı lise öğretmeni olan şair Cullen, "Bu görev sayesinde artık çok sayıda Türk arkadaşım var. Ülkem İrlanda'da, 1840'larda Britanya tarafından dayatılan bir kıtlık yaşadığımızda, Türkiye (Osmanlı) bize gıda gönderdi ve yardım etti. İrlanda halkı bunu hala hatırlıyor. Şimdi ben ve Türk kardeşlerim, yoldaşlarımla kıtlık dayatılan Gazze'ye gidiyoruz. Bu, tarihin tekerrür etmesi, döngünün tamamlanmasıdır ve bu insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Cullen, 12 yılı aşkın süredir Filistin dayanışma hareketinin içinde yer aldığına işaret ederek, İrlanda'nın verdiği emperyalizm ve sömürgecilik karşıtı mücadelenin Gazze ile benzerlikler taşıdığını ve İrlanda tarihindeki mücadelelerin Filistin halkının mücadelesi arasındaki bağı görebildiğini söyledi.

- "AVRUPA KENDİ SULARINDA KENDİ VATANDAŞINI KORUYAMIYOR"

Filonun yolculuğu sırasında uluslararası sularda İsrail'in gerçekleştirdiği müdahalelere değinen Cullen, "İsrail'in Avrupa sularında vatandaşları kaçırması uluslararası hukukun açık ihlalidir. Kendi vatandaşlarının serbestçe seyahat etme hakkını dahi koruyamayan bir Avrupa, bu soykırıma suç ortağı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cullen, Sicilya'dan ayrılmalarından itibaren insansız hava araçları ve askeri uçaklar tarafından izlendiklerine dikkati çekerek, Yunanistan açıklarında gerçekleşen müdahale anını ise şöyle anlattı:

"İsrail savaş gemisinin dev projektörlerini ve küçük hücum botlarının hareketliliğini gördük. Silahların kırmızı lazerleri yoldaşlarımızın üzerine doğrultulmuştu. İlk başta bunun Yunan makamları olduğuna inanmak istedik, İsrail'in işgal altındaki Filistin'den bu kadar uzakta, Avrupa sularında bu denli pervasızca davranabileceğini tahmin etmemiştik."

- "İŞKENCE HABERLERİ ALIYORUZ AMA VAZGEÇMİYORUZ"

Gözaltına alınan ve darbedilen arkadaşları için büyük endişe duyduğunu belirten Cullen, "Bazı yoldaşlarımızın ağır şekilde darbedildiğine ve işkence gördüğüne dair raporlar var. Bir arkadaşımızın 6 kaburgasının kırık olduğunu biliyoruz. İsrail acımasız bir devlet ancak biz kararlıyız. Bize yapılacak olanlar, Filistinlilerin her gün yaşadıklarının sadece küçük bir parçasıdır." dedi.

İrlandalı aktivist Cullen, tüm dünyaya İsrail'i boykot etme ve hükümetlere baskı yapması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyada barış ve adalet isteyen milyarlarca insan, şiddet yanlısı bir avuç tiranın karşısında durabilir. Türkiye'de, İrlanda'da, Fransa'da ve İspanya'da yaşayan insanlara sesleniyorum, hükümetlerinizi rahat bırakmayın. Eğer yeterli baskıyı kurarsak harekete geçmek zorunda kalacaklar. Güney Afrika'daki apartheid rejimine yapıldığı gibi, İsrail'i de izole etmeli ve bu soykırımın sorumlularını Lahey'de savaş suçları mahkemesinde görmeliyiz."

  • Mikey Cullen
  • İrlandalı aktivist
  • Osmanlı yardımı

