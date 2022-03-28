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Dünya

Irpin, yeniden Ukrayna kontrolüne geçti

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, ülkede Rus saldırısı devam ederken, “Irpin, Rus ordusundan tamamen temizlendi” dedi.

IHA28 Mart 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:10
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen bölgeleri arasında yer alan Irpin'de Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin yeni bir açıklama yaptı. Markuşin, Irpin'de kontrolün yeniden sağlandığını belirterek, "İyi günler Irpin halkı. Güzel haberimiz var. Bugün Irpin işgalden kurtarıldı. Temizlik sürüyor. Ukrayna ordusuna, yerel güvenlik güçlerine, polis birimlerine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikteyken güçlüyüz. Irpin halkı evlerinize geri dönmeniz henüz mümkün değil. Şimdi güvenli değil. Buça'yı, Gostomel'i, Vorzel'i de işgalden kurtaracağız. Şehrimize saldırılar sürecek. Onu erkekçe savunacağız. Irpin Ukrayna'dır, yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar" ifadelerini kullandı.

  • Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin
  • Irpin
  • rusya

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