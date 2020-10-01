İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7792
  • EURO
    9,1317
  • ALTIN
    474.769
  • BIST100
    1145.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG'li teröristler işgal altındaki Karabağ'da! Görüntüleri ortaya çıktı
Dünya

YPG'li teröristler işgal altındaki Karabağ'da! Görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ'da Ermeni güçleri ile PKK'nın Suriye'deki kolu terör örgütü YPG teröristleri ile biraraya geldi.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:37
ABONE OL

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetleri ile bir araya geldiği görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.