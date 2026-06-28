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Dünya

İşgal genişliyor! İsrail ordusu, Dera kırsalında konuşlanmaya başladı

İşgalci İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı bildirildi.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:42 - Güncelleme:
İşgal genişliyor! İsrail ordusu, Dera kırsalında konuşlanmaya başladı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail birlikleri Cemle ile Saysun'u birbirine bağlayan yolda ilerleyerek bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kurdu.

İsrail ordusunun ayrıca Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladı.

Kaynaklar, söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974'te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

  • İsrail Savunma Kuvvetleri
  • Dera İşgali
  • Askeri Araçlar

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