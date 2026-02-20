İSTANBUL 18°C / 8°C
Dünya

İşgal güçleri Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA20 Şubat 2026 Cuma 18:29 - Güncelleme:
İşgal güçleri Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, kamptaki Hıttin Mahallesi'ni 3 füzeyle hedef aldı.

Saldırının ardından bölgede patlamalar meydana geldi.

Lübnan makamlarından saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas'a bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü ileri sürülen bir merkezin hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu noktanın "Hamas'a ait bir karargah" olduğu öne sürüldü.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

