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Dünya

İşgal güçleri Batı Şeria'da yine çocuklara saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde iki Filistinli çocuğu silahla yaraladı.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 06:21 - Güncelleme:
İşgal güçleri Batı Şeria'da yine çocuklara saldırdı
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Kaffin köyünde bacağından gerçek kurşunla yaralanan 16 yaşındaki çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye naklettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde çıkan olaylarda ayağından gerçek kurşunla yaralanan 14 yaşındaki çocuğu da hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Yaralı çocuğu taşıyan ambulansın Beyt Furik Kontrol Noktası'nda alıkonulduğu aktarılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç ile koordinasyon sağlanarak ambulansın serbest bırakılmasının sağlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Baskınlar sırasında sık sık Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkıyor.

  • İsrail askeri
  • Filistinli çocuklar
  • yaralama olayı

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