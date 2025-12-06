İşgal güçleri Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: 6 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin Atatara bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinli ile yaralanan 4 kişi Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yerel kaynaklar, söz konusu saldırının gerçekleştiği bölgenin, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasından sonra işgal altında tutmayı sürdürdüğü alanların dışında bulunduğunu aktardı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise sivil savunma çalışanı Süheyl Abdullah Dehman'ın cuma akşamı Beyt Lahiya'daki evini kontrol etmeye giderken oğlu ile birlikte İsrail saldırısına hedef olduğu, saldırıda Dehman'ın hayatını kaybettiği, oğlunun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Dehman'ın ölümüyle birlikte Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanı sayısının 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırıda yaşlı kadın Rahme Yasin (70) ve oğlu Yunus Yasin'in (25) hayatını kaybettiği belirtildi.

Cibaliya kentine yapılan saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'tı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Filistinlinin öldürüldüğü itiraf edildi.

Bugün erken saatlerde meydana gelen 2 olayda, şüpheli olduğu öne sürülen 3 Filistinlinin Sarı Hat'tın İsrail işgali altındaki bölümüne yaklaştığı öne sürüldü.

Filistinlilerin, İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah erken saatlerinde yoğun hava ve topçu saldırıları düzenleyerek birçok evi patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail, Hamas'la imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Gazze'deki resmi kaynaklara göre, yalnızca geçtiğimiz 4 Aralık gününe kadar yüzlerce ihlal kaydedildi ve bu ihlallerde 366 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.