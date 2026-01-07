İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,045
  • EURO
    50,3462
  • ALTIN
    6160.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgal güçleri Suriye topraklarına girdi! Kritik noktaya İsrail bayrağı diktiler
Dünya

İşgal güçleri Suriye topraklarına girdi! Kritik noktaya İsrail bayrağı diktiler

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/PYD arasında gerilim sürerken işgalci İsrail ordusundan kritik bir hamle geldi. İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
İşgal güçleri Suriye topraklarına girdi! Kritik noktaya İsrail bayrağı diktiler
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın verdiği haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek buradaki tepeye İsrail bayrağı diktiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.

İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.