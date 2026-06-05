İşgal operasyonunda hüsran... İsrailli subay öldürüldü

Lübnan'ın güneyindeki işgal harekâtı soykırımcı İsrail ordusuna ağır bedel ödettirmeye devam ediyor. Hizbullah güçlerinin Litani Nehri kuzeyinde düzenlediği tanksavar saldırısında bir İsrail subayı hayatını kaybetti. ABD'nin arabuluculuk çabalarıyla sağlanan ateşkes anlaşmalarına karşın sahada çatışmalar dinmedi ve soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'daki asker kaybı 28'e ulaştı.

HİZBULLAH'IN TANKSAVAR ATEŞİ YÜZBAŞI LEMBERG'İ ÖLDÜRDÜ

Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan bir İsrail subayı, Hizbullah'ın tanksavar ateşi sonucunda öldü.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin zırhlı birlikler subayı Yüzbaşı Eitan Shmuel Lemberg olduğu kaydedildi.

Lemberg'in Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah'ın açtığı tanksavar ateşi sonucunda öldüğü belirtilen açıklamada, ölümünün ailesine haber verildiği aktarıldı.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU SALDIRI BÖLGESİNİ HAVADAN VE TOPÇUYLA VURDU

İsrail basını, tanksavar ateşinin açıldığı bölgeye soykırımcı İsrail ordusunun havadan ve topçu ateşiyle saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik savaş sırasında Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırıp genişlettiği 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 28'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD ARABULUCULUĞUNDA ATEŞKES MUTABAKATI SAĞLANDI AMA...

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuş, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile soykırımcı İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün soykırımcı İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen soykırımcı İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.