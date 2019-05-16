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İşgal ordusu Nekbe’nin 71. yılında kan döktü

İşgalci İsrail’in Filistin topraklarını gasp ederek milyonlarca kişiyi mülteci konumuna düşürdüğü ve binlercesini de öldürdüğü, “Büyük Felaket” olarak adlandırılan Nekbe’nin 71’inci yılında Filistinliler Gazze Sınırı’na akın etti.

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Direniş gruplarının çağrısı üzerine dün kentte genel grev ilan edildi. Ticari işletmeler, devlet daireleri ve özel kurumlar kapısına kilit vurarak Gazze Sınırı’ndaki Milyonluk Dönüş Yürüyüşü için bir araya gelen on binler, Trump yönetiminin Filistin’e dayattığı ve Ramazan’dan sonra açıklanacak sözde barış anlaşmasını reddettiğini bildirdi. İşgalci İsrail askerleri sınırdaki eylemcilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı gösterilerde 47 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Gösterilere terör devleti İsrail’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması damga vurdu. Sınırda açılan pankartlarda “Şarkılar işgali gizleyemez” ifadesi yer alırken, Batı Şeria’daki gösterilerde ise 1948’de tehcir edildikleri topraklarına dönüş hakkını temsil eden anahtar maketleri taşındı. 

 

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