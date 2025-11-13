İSTANBUL 17°C / 8°C
Dünya

İşgalci askerler 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskınlar sırasında 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

13 Kasım 2025 Perşembe 13:58
İşgalci askerler 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde onlarca eve baskın düzenledi ve aramalar yaptı.

İsrail askerlerinin gözaltına alınan çoğu genç 40 Filistinliyi sokak ortasında sorguladığı ve bazılarını serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in özellikle 8 Ekim 2023'le birlikte Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım savaşı sonrasında Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki birçok kent ve beldede Filistinlilere karşı şiddet eşliğinde baskınlar, gözaltılar ve yıkımlar artarak aralıksız devam ediyor.

