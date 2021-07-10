İşgalci bunu da yaptı! Sınıra yerleştirdiler

10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:32

Filistin halkına zulmünü sürdüren İsrail şimdi de Gazze sınırına "katil robotlar" göndermeye başladı. The Defense Post da 1 Temmuz'da yayınlanan "İsrail Gazze sınırına semi-otonom makineli tüfekli robotları yerleştiriyor" başlıklı haberde ayrım gözetmeden hedef vuran robotların İsrail ordusu tarafından Gazze sınırına yerleştirildiği bilgisine yer verildi. İsrail Havacılık Endüstrileri (IAI) tarafından geliştirilen Jaguar isimli 6 tekerlekli semi otonom askeri robotlar 7.62 mm'lik makineli tüfeğe sahip, yüksek çözünürlüklü kamera, vericiler ve uzaktan kumanda sistemiyle donatılmış durumda.

ABD'Lİ STK'DAN TEPKİ

Yazıda küresel ölçekte otonom silahların yasaklanması için faaliyet gösteren ABD – Boston merkezli The Future of Life Institute'in (Yaşamın Geleceği Enstitüsü) İsrail'in bu girişimini kınayan açıklamasına da yer verildi. Enstitü, böylesine askeri robotların küresel ölçekte yeni bir silahlanma yarışını başlatacağı uyarısında bulunarak "Otonom silahlar suikast, ulusların istikrarsızlaştırılması ve etnik grupların öldürülmesi gibi görevlerde kullanılabilir" açıklamasında bulundu.