İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başlamak için başlatmış olduğu operasyonlar kararlılıkla sürerken Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter’de sivillere yönelik saldırısında roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.