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Dünya

İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başlamak için başlatmış olduğu operasyonlar kararlılıkla sürerken Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter’de sivillere yönelik saldırısında roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

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