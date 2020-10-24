İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

IHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:53

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter’de sivillere yönelik saldırısında roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.