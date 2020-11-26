İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9402
  • EURO
    9,4935
  • ALTIN
    461.98
  • BIST100
    1325.47
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci Ermenistan'a verilen süre doluyor! Azerbaycan ordusu Kelbecer'e doğru ilerleyişini sürdürüyor
Dünya

İşgalci Ermenistan'a verilen süre doluyor! Azerbaycan ordusu Kelbecer'e doğru ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer kentine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:32
ABONE OL

Ermenistan’a Kelbecer’i boşaltması için tanınan sürede sona gelinirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer kentine ilerlediği anlara yönelik görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde askeri araçların konvoy halinde Azerbaycan bayrakları ile Kelbecer’e doğru geçtiği görüldü.

Rusya’nın arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış olurken hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Anlaşmaya göre Ermenistan’ın Kelbecer’i 15 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etmesi gerekiyordu, ancak yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre 25 Kasım’a kadar uzatılmıştı.

Kelbecer Dağlık Karabağ’ın etrafındaki en büyük illerden biri. 27 yıl önce 2 Nisan 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen Kelbecer’de 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.