İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3417
  • EURO
    9,7389
  • ALTIN
    502.949
  • BIST100
    1114.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil hayatını kaybetti
Dünya

İşgalci Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 91 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 400 kişi de yaralandı.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 14:46 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 14:46
ABONE OL

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 30 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 400 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden sivillerden 11’inin çocuk, 27’sinin ise kadın olduğu aktarılan açıklamada yaralılardan 14’ünün bebek, 36’sının çocuk, 101’inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri hayatını kaybederken, 4 çocuğun da her iki ebeveynini kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ermenistan’ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.