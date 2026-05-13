  • İşgalci güçlerden okula baskın! Filistin bayrağını hazmedemediler
Dünya

İşgalci güçlerden okula baskın! Filistin bayrağını hazmedemediler

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 okula baskın düzenledi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:44
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in güneyindeki Silet ez-Zahr beldesinde bir ilkokula baskın düzenleyerek okuldaki Filistin bayrağını indirdi.

İsrail ordusundan başka bir birlik de beldedeki bir liseye baskın düzenledi. Baskında yaralanma ve gözaltı yaşanmadı.

Sosyal medyada aktivistlerin sıkça paylaştığı görüntülerde bir grup İsrail askerinin okula baskın düzenlediği anlar görülüyor.

Geçen hafta, Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli Silet ez-Zahr beldesinde bir okula baskın düzenleyerek Filistinli öğrencileri kovalamıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2023'ten bu yana Burka ve Silet ez-Zahr beldelerinde gasbedilen araziler üzerine inşa edilen ve 2005 yılında boşaltılan Homeş yerleşimine geri dönüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

