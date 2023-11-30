İşgalci İsrail 14 esiri serbest bıraktı: Filistinli esirler yuvalarına kavuştu

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılhaç yetkilileri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin yanı sıra 4 Tayland vatandaşının konvoylarına teslim edildiğini bildirdi.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani ara"nın salıdan perşembeye uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Mutabakat kapsamında, her gün Gazze'deki 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile İsrail hapishanelerindeki 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Hamas'ın serbest bıraktığı 2 İsraillinin ülkelerine ulaştığını bildirmişti.

Hamas ise söz konusu 2 esirin Rus vatandaşı olduğunu belirterek, bu esirlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarından dolayı serbest bırakıldığını vurgulamıştı.

İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.

Gazze Şeridi'nde Kızılhaç'a teslim edilen 10 İsrailli esir ve 4 Taylandlı İsrail'e ulaştı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

İNSANİ ARANIN UZATILMASI İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara" perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.