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Dünya

İşgalci İsrail 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da 200'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, son 48 saatte Gazze Şeridi'nin yanı sıra Suriye ve Lübnan'da en az 200 hedefe saldırı düzenlediği bildirildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da 200'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi
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İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, son 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, ordunun hangi bölgelere ne kadar saldırı yaptığına ilişkin detay paylaşılmadı.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ateşkesi bozan İsrail'in, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı şiddetli saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun son düzenlediği saldırılarda, büyük kısmı çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 128'i İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 2'si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi.

- İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'A YOĞUN SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Metula kasabasına roket atıldığı iddiasıyla sabah ülkeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait onlarca roket rampasının ve bir komuta merkezinin hedef alındığı öne sürüldü.

Lübnan ile arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yoğun saldırılar düzenleyen İsrail, Lübnan devletini aralarındaki anlaşmaya uymaya çağırdı.

İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik ikinci dalga saldırı düzenleme talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, akşam düzenlediği saldırılarda, Hizbullah'ın komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarları ve bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.

Saldırıların devam edeceği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugünkü saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

- SURİYE'DE ESKİ REJİME AİT ASKERİ NOKTALAR HEDEF ALINDI

Öte yandan, İsrail ordusu cuma günü Suriye'de, eski Suriye rejimine ait "stratejik askeri kabiliyetleri" hedef aldığını duyurdu.

  • İsrail saldırıları
  • Gazze
  • Suriye Lübnan

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