İşgalci İsrail 2 yaşındaki çocuğu tehdit saydı: ‘Sarı Hat' bölgesinde Filistinlileri vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı Filistinlilerin, 'Sarı Hat' bölgesinde askeri güçlere doğrudan tehdit oluşturacak şekilde yaklaşarak patlayıcı düzenek yerleştirdikleri iddia edildi.

Sayıları belirlenemeyen Filistinlilerin ateş edilerek öldürüldükleri aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin hava saldırısıyla hedef alındıkları belirtildi.

Öte yandan AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 çocuk yaşamını yitirdi, diğer bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 391 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insan felaketi yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te sağlandı.

