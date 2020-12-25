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Dünya

İşgalci İsrail 26 Filistinli gazeteciyi alıkoymaya devam ediyor

Filistin Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail hapishanelerinde Filistinli 26 gazetecinin bulunduğunu belirtti.

AA25 Aralık 2020 Cuma 16:04 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 16:04
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Filistin topraklarında gazetecilere yönelik ihlalleri izleyen komiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin geçtiğimiz hafta gazeteci Leys Cear'ı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan evinde gözaltına aldığı ifade edildi.

Böylece İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazetecilerin sayısının 26'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik gözaltı operasyonlarının devam etmesine tepki gösterildi.

Komite Başkanı Salih el-Mısri, işgal güçlerinin gazetecileri kasıtlı olarak tutukladığını ve dünyadan gerçekleri saklamak için duruşmalarını uzattığını ve ertelediğini kaydetti.

"İşgal güçleri, düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını güvence altına alan uluslararası yasa ve anlaşmalara rağmen, Filistinli gazeteciler ve medyaya yönelik kasıtlı ihlallerini sürdürüyor." ifadelerini kullanan Mısri, uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'e Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarına son vermesi için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

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