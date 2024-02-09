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Dünya

İşgalci İsrail 3'ü Kanada vatandaşı 18 kişiyi alıkoydu

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aynı aileden 3'ü Kanada vatandaşı 18 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 00:49 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 3'ü Kanada vatandaşı 18 kişiyi alıkoydu
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Filistin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ahmed el-Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil kıyafetler giymiş özel İsrail kuvvetlerinin, Ağa ailesinin Han Yunus'ta göç ettiği bölgeye geldiğini söyledi.

Ağa, Kanada vatandaşlığı olan Ahmed Haşim el-Ağa ile oğulları Haşim ve Burak'ın yanı sıra aynı aileden 15 kişinin daha İsrail güçlerince alıkonduğunu ifade etti.

İsrail güçlerinin, daha önce de Gazze'nin pek çok noktasında çok sayıda Filistinliyi alıkoyduğu yönünde bilgiler ve bunlara dair görüntüler basına yansımıştı. Alıkonulan kişiler arasında doktorlar ve sağlık çalışanları da yer alıyor. Günlerce alıkonulduktan sonra serbest bırakılanlar İsrail güçlerinin kendilerine ağır işkenceler uyguladığını ifade ediyor.

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