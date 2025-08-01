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Dünya

İşgalci İsrail ablukasında Gazze'de açlık: Şehit sayısı artıyor

BM, Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken soykırımcı İsrail'in 'askerileştirilmiş' yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin katledildiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 19:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ablukasında Gazze'de açlık: Şehit sayısı artıyor
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İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle açlıktan ölenlerin sayısı 92'si çocuk 162'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Gıdaya ulaşmak için hiç kimsenin hayatını riske atmaması gerektiğinin altını çizen Haq, sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.

Haq, topluma yeterli düzeyde yardımın engelsiz dağıtılması gerektiğine dikkati çekerek, aylardır süren yoksunluğun krizi derinleştirdiği konusunda uyardı.

Bunun için Gazze'ye giden yardımlardaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Haq, insani yardım çalışanlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu.

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