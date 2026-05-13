İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4197
  • EURO
    53,2078
  • ALTIN
    6836.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri 16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Dünya

İşgalci İsrail askerleri 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 16 yaşındaki çocuğu öldürdü
ABONE OL

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Celciliya beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında, söz konusu İsrailli grubun beldedeki Filistinlilere saldırdığı ifade edildi.

Olaylar sırasında Celciliya beldesinde İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bilgisi verildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Yusuf Kaabine olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

  • Filistinli çocuk
  • İsrail askerleri
  • Batı Şeria

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.