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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA21 Ocak 2025 Salı 15:13 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Nablus, El Halil, Kalkilya ve Ramallah kentlerinde düzenlenen son baskınlarda aralarında eski tutukluların ve iki kadının da olduğu 20 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 860 Filistinli hayatını kaybetti.

  • Filistinli gözaltı
  • İsrail askeri operasyon
  • Batı Şeria baskın

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