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Dünya

İşgalci İsrail askerleri bir yıl içerisinde 634 Filistinliyi alıkoydu

İsrail güçleri, 2020 yılında topraklarını işgal ettiği 543'ü çocuk, 128'i kadın olmak üzere 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:17
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti başta olmak üzere Filistinli kurumlarca hazırlanan rapora göre, 2020'de işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 4 bin 634 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 543'ünün çocuk, 128'inin kadın olduğuna dikkati çekilen raporda, İsrail güçlerinin 2020'de kadın ve çocuklara yönelik keyfi gözaltı uygulamasını genişlettiği ve gözaltı süreci ile sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvurduğu kaydedildi.

İsrail makamlarının bu yıl 5 kişiye daha müebbet hapis cezası vermesiyle müebbet hapse mahkum edilen Filistinli sayısının 543'e yükseldiği ifade edildi.

Raporda ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 2020 yılı itibarıyla 40'ı kadın, 170'i çocuk 4 bin 400 olduğu, 380 Filistinlinin de “idari tutukluluk” uygulamasıyla hapis yattığı vurgulandı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da hemen her gün çeşitli gerekçelerle gözaltı operasyonları düzenliyor. Genellikle gözaltına alınanlardan bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bırakıyor, bazılarını da mahkemelere sevk ediyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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