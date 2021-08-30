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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:56
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampının doğusundaki sınır bölgesinde gösteri düzenledikleri sırada İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan 18 Filistinlinin yaralandığı veya göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, bir kişinin gerçek mermi ile vurulduğu, bazılarının şarapnel ile yaralandığı, bir kısmının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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