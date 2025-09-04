İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

İşgalci İsrail askerlerinden Ürdün'e yasa dışı geçiş: Yakalandılar

İşgalci ordusuna bağlı 8 askerin, komutanlarının bilgisi dışında Ürdün sınırını yasa dışı şekilde geçtiği ortaya çıktı. Ürdün askerleri tarafından gözaltına alınan işgalci askerler, sorgulandıktan sonra geri gönderildi.

4 Eylül 2025 Perşembe 23:58
İşgalci İsrail askerlerinden Ürdün'e yasa dışı geçiş: Yakalandılar
Haaretz gazetesinin haberine göre, bir grup İsrail askeri, ülkenin güneyindeki Arava Çölü bölgesindeki sınırı geçerek Ürdün'e girdi.

Komutanlarının izni ve bilgisi olmaksızın Ürdün'e girdiği belirtilen İsrail askerleri, birkaç yüz metre boyunca ilerledi.

İsrail askerleri, bölgede devriye gezen Ürdün askerleri tarafından durdurulduktan sonra sorgu için askeri kampa götürüldü. Birkaç saat boyunca sorgulanan İsrail askerleri, geri gönderildi.

İsrail ordusu, bir grup askerinin yasa dışı olarak Ürdün'e geçtiğini Haaretz'e doğruladı. Askerlerin hangi birlikte görev yaptığı veya sınırı neden geçtikleri konusunda ise bilgi vermeyi reddetti.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu Ürdün'e giren İsrail askeri sayısını sekiz olarak açıkladı.

