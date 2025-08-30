İSTANBUL 29°C / 22°C
  İşgalci İsrail askerlerine Kassam darbesi: İçinde bulundukları araçla havaya uçtular
Dünya

İşgalci İsrail askerlerine Kassam darbesi: İçinde bulundukları araçla havaya uçtular

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca patlayıcılarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 22:53
İşgalci İsrail askerlerine Kassam darbesi: İçinde bulundukları araçla havaya uçtular
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Üniversitesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerine ait zırhlı personel aracının "güçlü patlayıcılarla" hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından yaralı askerlerin tahliyesi için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarıldı.

Kassam Tugayları, saldırının bilançosuna ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail ordusunun aynı bölgede sivillerin boşaltılması için "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği alanlarda yoğun saldırılar düzenlediğinin altını çizdi.

Öte yandan, İbranice yayın yapan i24 News kanalı, İsrail güçlerinin Gazze Şehri'nin dış kesimlerinde ilerleyişi sırasında hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

