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Dünya

İşgalci İsrail askerlerine ücretsiz yemek veriyorlardı! McDonald'sa boykot etkisi

McDonald'sın CEO'su Chris Kempczinski, işgalci İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerlerine ücretsiz yemek veriyorlardı! McDonald'sa boykot etkisi
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ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara firmaları başta olmak üzere boykot ve Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle tepkiler alıyor.

İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

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