İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'ın farklı bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan genelindeki 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hedef alınan bölgeler arasında Sur şehrinin de bulunduğu vurgulanırken, burada Hizbullah tarafından kullanılan yaklaşık 10 komuta merkezi, silah depoları ve diğer altyapı tesislerinin de vurulduğu aktarıldı.

Toplam 85 mühimmatın kullanıldığı saldırılarda motosikletlerle hareket eden Hizbullah mensuplarının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

NETANYAHU SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI VERMİŞTİ

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07.16 İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi.

02.37 Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

00.00 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın Mişgara ve Kevseriyyet Ruz beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.