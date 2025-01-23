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Dünya

İşgalci İsrail ateşkes öncesi saldırmıştı: 162 kişinin cesedine ulaşıldı

Soykırımcı İsrail'in, ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce, Gazze Şeridi'nde saldırı düzenlemişti. Ateşkes sonrası yapılan çalışmalarda enkaz altındaki 162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ateşkes öncesi saldırmıştı: 162 kişinin cesedine ulaşıldı
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de enkaza dönüştürdüğü binaların altından 9 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Söz konusu cesetlerden 2'sinin kuzeydeki Gazze kentinde, 7'sinin ise güneydeki bölgelerden çıkarıldığı aktarılan açıklamada, böylece ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan beri, binaların enkazından çıkarılanların sayısının 162'ye ulaştığı kaydedildi.

Gazze'nin dört bir yanında bombalanarak enkaza dönüşen ev ve binaların altında daha binlerce cansız bedenin olduğunun tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, ağır iş makinelerinin olmaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma imkanının çok kısıtlı olduğu aktarıldı.

- ⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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