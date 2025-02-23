İşgalci İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Sivilleri hedef aldı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusunda yer alan Şaaf Caddesi'nde tarım arazisini denetleyen İsrail ordusuna bağlı keskin nişancılar ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinde ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen bir ayı aşkın sürede 100 Filistinliyi öldürdüğünü, 820 kişiyi yaraladığını belirtmişti.

İsrail ordusunun 350'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirten Maruf, en önemlileri arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın 48 bin 319 Filistinli öldü, 111 bin 749 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.