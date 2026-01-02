İSTANBUL 14°C / 13°C
Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Sivillerin sığınağına İHA saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda 4 Filistinli yaralanırken, 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

AA2 Ocak 2026 Cuma 23:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Sivillerin sığınağına İHA saldırısı
Gazze'deki hükümete bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyt Lahiya'da yerinden edilen kişilerin çadırına İsrail'e ait bir İHA tarafından bomba atıldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin 4 kişiyi yaralı olarak bölgeden çıkardığı ancak bunlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Olay yerinde ekiplerin henüz kurtaramadığı başka yaralıların da olduğu belirtildi.

İsrail ordusu bu bölgeden, 10 Ekim geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında daha önce çekilmişti.

