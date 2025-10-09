İSTANBUL 17°C / 13°C
Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan'dan dünyaya çağrı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, işgalci İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını binlerce kez ihlal ettiğini belirterek, “Uluslararası toplum, İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlamalı.” dedi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 18:21
İşgalci İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan'dan dünyaya çağrı
Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, Beyrut'ta Ekonomi Gazetecileri Derneği heyetini kabul etti.

Görüşmede Berri, "Filistin halkının Gazze Şeridi'nde iki yıldır maruz kaldığı soykırımın durdurulmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in imzaladığı anlaşmaları sürekli ihlal ettiğine işaret eden Berri, "En son örnek Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkestir. Lübnan, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerde anlaşmaya tamamen uydu. Direniş (Hizbullah) 27 Kasım 2024'ten bu yana tek bir mermi bile sıkmadı. Buna rağmen İsrail, geri çekilmek ve tutukluları serbest bırakmak yerine yeni bölgeleri işgal etti, köyleri yıktı." dedi.

"İsrail, Lübnan'da ateşkes anlaşmasına uymaya zorlanmalı." diyen Berri, şunları kaydetti:

"Gazze anlaşmasının ardından öncelik, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının uygulanması olmalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'e baskı yaparak Lübnan'da işgal ettiği topraklardan çekilmesini, saldırganlığı durdurmasını ve esirleri serbest bırakmasını sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı tam ölçekli savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kasım 2024'te taraflar ateşkes anlaşmasına varmasına rağmen, İsrail bu anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederek yüzlerce can kaybına yol açtı.

Ayrıca İsrail, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesinin yanı sıra onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelerden de çekilmedi.

