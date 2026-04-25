25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
  İşgalci İsrail ateşkesi yine kağıt üzerinde bıraktı! Lübnan'da 6 kişiyi katletti
Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi yine kağıt üzerinde bıraktı! Lübnan'da 6 kişiyi katletti

İşgalci İsrail, Lübnan ile imzalanan ateşkesi yine ihlal etti. Lübnan'ın güneyine düzenlediği son hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün güneyde düzenlediği hava saldırılarında Huceyr Vadisi'nde 2, Sarifa beldesinde 1, Yatir beldesinde 1 ve Tulin beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yatir ve Hırbıt Silm beldelerinde birer kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

