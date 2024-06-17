İşgalci İsrail bayramda da kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 37 bin 347'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 255 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in 255 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 37 BİN 347'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347'ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında yer alan ve Gazze'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda yolcu binasını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347'ye yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın İngiltere Başkanı Halima Begum, İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım gönderip barış çağrısı yaparken İsrail'e silah satışını sürdürmesini, "ahlaki tutarsızlık" olarak nitelendirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine ve Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği bildirildi.

Han Yunus'ta İsrail'in eğitimden mahrum ettiği Filistinli çocukları anlatan bir grafiti çizildi

Yeni Zelanda, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ek 5 milyon dolar destek sağlanacağını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Akka kentinin hava sahasında düşürüldüğünü bildirdi.

Filistin Kızılayı (PRCS) bayramın ilk gününde Gazzeli 4 bin 116 aileye hijyen kiti dağıttı.

İsrail ordusunun Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 1'i kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirdi.

17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.